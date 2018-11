"Goals, 98 storie più 1", Gianluca Vialli racconta la sua partita più difficile: quella contro il cancro

Una raccolta di imprese sportive altrui, 98 in tutto, che termina con il racconto più difficile, quello della battaglia contro il cancro. "Goals, 98 storie + 1" (edito da Mondadori, 360 pagine, 18 euro) il nuovo libro di Gianluca Vialli - ex attaccante di Sampdoria e Juventus ed ex allenatore del Chelsea - è questo, ma anche tanto altro. Un volume che non è concepito per essere un'autobiografia, ma nemmeno una selezione di esperienze di vita di altri. Per Vialli "Goals" significa "obiettivi" e lo scopo del libro è "motivare", condividere esperienze che potrebbero essere utili per affrontare le proprie sfide personali. "Spero che la mia storia possa aiutare altri ad affrontare nel modo giusto quel che accade. Vorrei che qualcuno mi guardasse e mi dicesse: 'E' anche per merito tuo se non ho mollato'", ha detto il campione in un'intervista.