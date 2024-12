Viaggio in Portogallo alla scoperta della filiera del sughero

Oggi, aziende come Amorim sono impegnate anche a proteggere l’ambiente, investendo nella conservazione delle foreste e nella creazione di nuove piantagioni. Amorim, in particolare, ha acquistato 8.700 ettari di foreste storiche e ha piantato oltre 1,5 milioni di querce, in un progetto che non solo arricchisce la biodiversità, ma che punta anche a combattere la desertificazione e a sostenere l’equilibrio ecologico. Grazie a tecniche come l’irrigazione a goccia, l’azienda riesce a garantire una crescita sana e rapida delle sue querce, ottimizzando l’uso delle risorse idriche in un periodo in cui il cambiamento climatico ha reso queste pratiche sempre più fondamentali.