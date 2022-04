Il

Parmigiano Reggiano si produce

come mille anni fa

stessi ingredienti

stessa cura artigianale

scelta di conservare una lavorazione del tutto naturale

oggi sostanzialmente: con gli(latte, sale e caglio), con lae con una tecnica di produzione che ha subito pochi cambiamenti nei secoli, grazie alla, senza l’uso di additivi.

Ciò che

lega saldamente il Parmigiano Reggiano alla propria terra

caratteristica microbiologica

latte crudo prodotto esclusivamente in quel territorio

latte particolare

singolare e intensa attività batterica della flora microbica autoctona

foraggi

erbe e fieni dell’area di origine

il principale alimento delle bovine

e che fa sì che in nessun altro luogo del mondo sia possibile ottenere lo stesso prodotto, pur impiegando le medesime tecniche, non sono solo gli aspetti culturali e di tradizione: è prima di tutto una. Per la produzione di Parmigiano Reggiano, si utilizza infatti. Si tratta di un, caratterizzato da una, influenzata da fattori ambientali, soprattutto daiche costituisconodedicate a questa particolare produzione.

La sua produzione è regolamentata da un

rigido Disciplinare

Denominazione di Origine Protetta

regime di protezione

tutela del consumatore e del produttore

Zona di origine

Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantova alla destra del fiume Po e Bologna alla sinistra del fiume Reno

confezionamento e la grattugiatura

Non è possibile fare il Parmigiano Reggiano con latte prodotto fuori da questa zona

deve essere realizzato con modalità artigianali riportate nel Documento Unico e nel rigoroso Disciplinare

particolare dieta per le bovine

, depositato presso l’Unione Europea: il Parmigiano Reggiano è un formaggio a(DOP), cioè un prodotto che, in virtù delle caratteristiche distintive e del legame con la sua zona d’origine, gode di unaccordato dalla UE a. Per essere chiamato con la denominazione “Parmigiano Reggiano DOP”, il formaggio deve essere fatto rispettando stringenti regole. Innanzitutto deve essere prodotto nella(che comprende le province di– una superficie di circa 10.000 km2). In quest’area devono avvenire la produzione di latte, la trasformazione in formaggio, la stagionatura fino all’età minima (12 mesi), ildel Parmigiano Reggiano DOP.o proveniente dall’estero. Inoltre, il Parmigiano Reggiano, che impongono: precise metodiche produttive (standard di produzione);(Regolamento per l’alimentazione delle bovine); norme di utilizzo del marchio (Regolamento di marchiatura).

Le

proprietà

Parmigiano Reggiano

digeribile, ricco in calcio, fonte di fosforo, privo di additivi e conservanti, connotato da piacevolezza e gradimento organolettico

dieta di tutti

sportivi

carica di energia totalmente naturale

naturalmente privo di lattosio

dal momento che tutto lo zucchero (lattosio) viene trasformato in acido lattico a opera dei batteri lattici

Le lunghe stagionature (40 mesi) sono inoltre fonte di selenio e cromo

Il selenio

normale funzione del sistema immunitario

protezione delle cellule dallo stress ossidativo,

funzione tiroidea

unghie e capelli

cromo

metabolismo dei macronutrienti

mantenimento dei normali livelli di glucosio

delsono molteplici e tutte legate alle qualità intrinseche del prodotto:. Per queste caratteristiche è un alimento fondamentale nella, dai piccoli agli anziani, passando per gliche trovano nel Parmigiano Reggiano una. Grazie al suo processo produttivo, il Re dei formaggi è anchegià dopo 48 ore dalla nascita,è un micronutriente che contribuisce alla, allaalla normalee al mantenimento dinormali. Ilcontribuisce al normalee alnel sangue.

La

stagionatura minima è di 12 mesi

Può stagionare anche oltre i 48 mesi

le proteine vengono scomposte in pezzi più piccoli

determina le proprietà strutturali e sensoriali

sua alta digeribilità

(il più lungo periodo di stagionatura minima di tutti i formaggi DOP), ma è intorno ai 24 mesi che il Parmigiano Reggiano raggiunge la maturazione adatta a esprimere le sue caratteristiche tipiche., manifestando aromi e profumi inesplorati. Nella stagionatura, grazie all’azione degli enzimi liberati dai batteri lattici,, in peptidi e in amino-acidi liberi, mattoni base della catena proteica. Questa azione di scomposizione proteica (proteolisi)del Parmigiano Reggiano e la

Le

diverse stagionature regalano sensazioni aromatiche differenti

particolarmente versatile in cucina

si adatta a molte preparazioni e abbinamenti

e lo rendono, dato che