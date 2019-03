Identità Golose 2019: tutto pronto per la tre giorni di alta cucina

Manca pochissimo al ritorno del Congresso internazionale dedicato alla cucina d’autore, di cui Tgcom24 è mediapartner, che si tiene a Milano, con grande successo, ormai da 15 anni. L’appuntamento per questa edizione, che per la prima volta da quando Paolo Marchi e Claudio Ceroni hanno iniziato a pensare e organizzare Identità Golose, si celebrerà in primavera e non in inverno, è da sabato 23 a lunedì 25 marzo nella consueta sede di MiCo, in via Gattamelata, 5. Il tema 2019 è “Costruire Nuove Memorie”, un’ideale prosecuzione di quello dell’anno scorso, “Il Fattore Umano”. Perché all’apparenza i cuochi cucinano, ma in verità, con il loro lavoro e i loro pensieri, vanno ben oltre il mero eseguire ricette e idee. La verità è tutt’altra e si allunga verso orizzonti ben più vasti e sfumati. Costruire Nuove Memorie è quanto sognano, sperano di fare chef, pasticceri, pizzaioli, artigiani, gelatieri. Pensano e scrivono nuovi piatti, con la speranza che diventino nuove memorie collettive, nuove tradizioni.