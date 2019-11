Ricette per dormire meglio

Consigli, idee e ricette per la buonanotte. È il sottotitolo del libro Mangiare bene, dormire meglio , scritto a tre mani da Lorenza Dadduzio , Elvira Greco e Luisa Piva , una sorta di ricettario-manuale pensato e dedicato a chi , più o meno consapevolmente, non ha un buon rapporto con il sonno . Cosa c’entra il cibo con il sonno? C’entra eccome, più di quanto si possa pensare.

Gli ingredienti che utilizziamo ogni giorno, insieme alle tecniche di cottura che scegliamo, infatti – pur non essendo gli unici responsabili –, liberano preziosi ormoni o ne inibiscono altri dannosi, affaticando la digestione notturna, sovreccitando la mente e il corpo.

Ma è vero anche il contrario, e cioè che la qualità del riposo influenza fortemente il nostro rapporto con il cibo e il benessere del nostro corpo, agendo direttamente sull’apparato cardiovascolare, sulla nostra capacità di metabolizzare gli zuccheri e persino sulla sensazione di sazietà.



Grazie al “sonnotest” posto a inizio libro, si potrà scoprire, per esempio, se si è gufi (coloro che si svegliano al mattino presto e che danno il meglio di sé nella tarda mattinata), allodole (coloro che vanno a dormire molto tardi e hanno difficoltà a svegliarsi presto al mattino, con un picco di produttività tra il pomeriggio e la sera) o colibrì (chi si adattano facilmente ai cambiamenti), e quali sintomi da cattivo dormitore ci assomigliano di più. Nella prima parte del manuale, si potrà imparare a riconoscere i cibi amici e nemici del sonno, i nomi degli ormoni direttamente collegati al riposo, le funzioni del sonno e cosa lo influenza, le piccole regole da seguire per riposare e vivere meglio. Nella seconda parte, invece, sono raccolte oltre 60 utilissime ricette della buonanotte condivise dagli chef e blogger di cucinaMancina, corredate delle indicazioni su tecniche di cottura e ingredienti amici del sonno.



cucinaMancina è la più grande food community italiana dedicata a chi mangia differente, per scelta o per necessità: vegetariani, vegani, allergici, chi mangia con pochi grassi, zuccheri o sodio, curiosi alimentari, chi sceglie un’alimentazione sostenibile che non spresa, ricca di fibre, minerali o proteine vegetali. Su cucinamancina.com si possono cercare, collezionare e condividere ricette, notizie, ristoranti, negozi e prodotti dedicati alle diversità alimentari proposti dagli oltre 400 chef, blogger, nutrizionisti e appassionati di alimentazione sana, consapevole e creativa.



Le ricette proposte nel libro sono divise in Antipasti, stuzzichini e condimenti, Primi piatti, Secondi e piatti unici, Contorni e infine Dolci e bevande. Tra gli antipasti, stuzzichini e condimenti, c’è per esempio la Vellutata di piselli gialli e porro, i Bicchierini di patate viola, i Cestini di primavera, le Alici marinate su salsa di albicocca, il Pesto di cavolo nero e quello di spinaci; tra i primi, i Tortelli di patate, Riso selvaggio al luppolo e ortica, Cappelletti al rombo, Pasta all’aloe; tra i secondi, Pollo in crosta di erbe aromatiche, Polpette di lenticchie verdi, Involtini di verza, Insalata di pesce azzurro; si prosegue con i contorni come la Tartare di mantovana ai fiori di rosmarino, l’Insalata fredda di patate e rucola selvatica e le Barchette di patate con topinambur e maggiorana; e si finisce in dolcezza con ricette come il Banana Bread, i Banana pancake allo yogurt e pere, il Ciambellone Veg, i Biscuit con crema al mandarino e kiwi, la Torta al cioccolato e albicocche, e la Mousse di yogurt greco, ricotta e frutta.



Che voi siate gufo, allodola o colibrì, che riusciate a dormire 10 ore o ve ne bastino 6, le pagine di questo libro vi aiuteranno di sicuro a ritrovare la strada verso un riposo più sano e in sintonia con un’alimentazione amica del sonno.

Lorenza Dadduzio è cofondatrice e direttore creativo di cucinaMancina, specializzata in visual design e food photography; dal 2005 ama far parlare cibo e territorio attraverso progetti di valorizzazione integrata e narrazione collettiva per conto di aziende ed enti pubblici.



Elvira Greco è biologa e si occupa di nutrizione e corretta alimentazione dal 2008. Dal 2014 collabora ai progetti di cucinaMancina.



Luisa Piva è biologa nutrizionista, food blogger e trail-runner e lavora come consulente nutrizionale per tramettere ai pazienti la consapevolezza che una dieta sana ed equilibrata è il principale modo per volersi bene.

Di Indira Fassioni