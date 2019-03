19 marzo 2019 07:00 Zeppole di San Giuseppe fritte

DIFFICOLTA' media

DIFFICOLTA' PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI 12 zeppole Le zeppole di San Giuseppe fritte sono dei dolcetti tipici del 19 marzo realizzati con una pasta bignè fritta e poi farciti con crema e amarene. Ideali per la festa del papà e tipiche della tradizione campana, le zeppole di San Giuseppe sono una golosa alternativa a quelle al forno. Io le ho formate come fossero piccoli bignè, ma voi potete realizzarle a forma di ciambella.

INGREDIENTI Per l'impasto burro 70 g

acqua 250 ml

farina tipo 00 150 g

uova medie 3

zucchero semolato 40 g

limone (scorza grattugiata) 1 Per farcire e decorare amarene sciroppate 12

crema pasticcera 300 g

zucchero a velo q.b. Per friggere olio di semi di arachidi q.b.

PROCEDIMENTO

Preparare la crema pasticcera come descritto qui. Per l’impasto: portate a ebollizione l’acqua in un pentolino insieme al burro. Togliete quindi dal fuoco, unite la farina setacciata e mescolate bene con un mestolo di legno fino a ottenere una massa omogenea.

Rimettete sui fornelli e fate asciugare l’impasto per qualche minuto mescolando, fino a quando non si sarà formata una patina bianca sul fondo. Lasciate intiepidire, incorporate quindi lo zucchero, la scorza grattugiata del limone e

le uova. Non aggiungete l’uovo successivo se quello precedente non sarà stato completamente assorbito. Trasferite l’impasto in un sac à poche con bocchetta a stella e formate delle ciambelline del diametro di circa 5 cm su dei quadratini di carta da forno.

Scaldate abbondante olio in una padella, friggetevi poche zeppole di San Giuseppe per volta aiutandovi con la carta da forno che eliminerete dopo qualche istante con una pinza per fritti. Fate dorare delicatamente le zeppole, rigirandole più volte nell’olio, e scolatele su carta assorbente.