DIFFICOLTA facile

DIFFICOLTA PREPARAZIONE 45'

PREPARAZIONE PORZIONI per 6 persone

La torta salata con broccoli e salsiccia è un gustoso piatto unico realizzato con una base di pasta brisée farcito con broccoli, salsiccia di suino, uova e panna. Dorata e croccante, questa torta salata è perfetta per una cena informale o per un buffet tra amici. Lasciatela assestare per qualche minuto prima di servirla perché, piccolo consiglio, tiepida è ancora più buona!