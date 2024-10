Torta ragnatela

Occupatevi nel frattempo della ganache: per prima cosa tritate il cioccolato grossolanamente a scaglie. In un pentolino scaldate la panna fino a sfiorare il bollore, attenzione a non farla però bollire. A questo punto togliete il pentolino dal fuoco e aggiungete il cioccolato. Mescolate con una frusta il composto fino a quando il cioccolato non si sarà amalgamato alla panna e versatelo velocemente sul dolce prima che la ganache si solidifichi (per un risultato ottimale vi consigliamo di posizionare, per questo passaggio, la torta sopra ad una griglia di ferro in modo tale che la ganache in eccesso possa colare senza appesantire i bordi) e lasciate raffreddare.