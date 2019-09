Torta di pane al cacao, facile e golosa

DIFFICOLTA' facile

Per questa ricetta al 100% ho utilizzato il pane raffermo, che spesso purtroppo viene buttato via perchè non si sa come utilizzare. Si tratta di una buonissima torta di pane al cacao. Un dolce che ha origini nella cultura brianzola, nato dai panettieri della Brianza che si misero a riutilizzare il pane “posso”, cioè secco, e le briciole dei biscotti. Da questa buona regola del non buttare via niente è nato una dolce semplice ma buonissimo, una torta dei poveri ma ricca di gusto e profumata di tradizioni. Pochissimi ingredienti come il pane, il latte, le uova, il cacao e l’uvetta, che mescolati con l’inconfondibile sapore degli amaretti danno vita ad una torta profumatissima, morbida e cioccolatosa, un dolce imperdibile che dovete assolutamente provare!