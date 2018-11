Torta al cioccolato anacardi e avocado

PROCEDIMENTO

Mettete a mollo in una tazza di acqua tiepida gli anacardi. Versate in un frullatore farina, zucchero, cacao, lievito e sale. Aggiungete avocado, bevanda di soia e olio. Frullate tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo e liscio.



Versate l'impasto in una tortiera di circa 22 cm ricoperta con carta forno bagnata e strizzata. Cuocete a 180° per 60 minuti.



Nel frattempo preparate la crema frullando l'avocado con gli anacardi scolati e la bevanda di soia tiepida. Aggiungete lo zucchero a velo, il cacao ed il sale. Sciogliete il cioccolato fondente, unitelo alla crema di avocado e mescolate bene il composto.



Togliete la torta dal forno e fatela raffreddare. Tagliate la torta orizzontalmente e ricavate due dischi uguali. Posizionate la base della torta su un piatto da portata e spalmatela con 1/3 della crema di avocado. Appoggiate sopra alla crema il secondo disco di torta e spalmate la rimanente crema sulla superficie e sui lati.



Decorate la torta con gli zuccherini e tenetela in frigorifero fino al momento di servirla.



