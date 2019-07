15 luglio 2019 07:00 Tarte Tatin d’albicocche al profumo di rosmarino e semi di chia

DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PORZIONI Per 6 persone La tarte tatin è una ricetta francese. È una torta di frutta rovesciata e la versione classica si prepara con le mele. Per questa tarte estiva, usate albicocche profumate al rosmarino e semi di chia. Potete facilmente trasformare questo dessert in uno senza glutine sostituendo la farina di farro con quella di riso. Accompagnate con gelato o panna montata!

INGREDIENTI Per la pasta brisée farina di farro 200 g

burro ammorbidito 100 g

burro per il fondo della tortiera q.b.

sale 1 presina

acqua fredda q.b. per la farcia albicocche 700 g

sciroppo d'acero 1 cucchiaio

zucchero di canna 3 cucchiai

zucchero di canna 1 cucchiaio per il fondo della teglia

semi di chia 1 cucchiaino

rosmarino 1 rametto

PROCEDIMENTO

La sera prima riponete le albicocche già pulite, oltre che tagliate a metà e senza nocciolo, in un contenitore ermetico con un rametto di rosmarino lavato e asciugato. Lasciate riposare una notte in frigorifero. Se l’aroma di rosmarino non piace, saltate questo passaggio.

In una ciotola mescolate farina e sale. Aggiungete il burro a pezzetti e l’acqua fredda e iniziate a impastare. Quando l’impasto è omogeneo e compatto, avvolgete nella pellicola e lasciate riposare in frigorifero per circa 30 minuti.

Coprite il fondo di una teglia del diametro di 22cm con carta forno, mettete qualche fiocco di burro, cospargete con 1 cucchiaio di zucchero di canna e semi di chia. Volendo potete aggiungere anche qualche ago di rosmarino. Disponete sul fondo le albicocche tagliate a metà (con la parte esterna rivolta verso la base dello stampo). Spolverate con tutto lo zucchero e aggiungete a filo lo sciroppo d’acero.

Stendete la pasta sottile aiutandovi con un mattarello, poi coprite le albicocche. Bucherellate con i rebbi della forchetta. Cuocete in forno preriscaldato (180 gradi) per circa 20-25 minuti, fino a quando la base prende colore. Sfornate, lasciate raffreddare, capovolgete, eliminate la carta forno e servite il dessert caldo o a temperatura ambiente. Conservate in frigorifero.

Segui la ricetta su: www.tortelliniandco.com