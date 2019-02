Straccetti di pollo ai pistacchi

PROCEDIMENTO

Tagliate il petto di pollo nel senso della lunghezza per ottenere tante striscioline. Dividete ogni strisciolina a metà e raccogliete tutti gli straccetti in un contenitore di vetro. Irrorateli con il succo filtrato dei limoni, condite con un pizzico di sale e pepe e lasciate marinare per 2 ore. Nel frattempo, preparate il composto per la panatura. Tritate finemente i pistacchi sgusciati e mescolateli al pangrattato.