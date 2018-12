Le stelline ripiene ai funghi e asiago sono un primo piatto delle feste realizzato con pasta fresca all’uovo farcita con un ripieno di ricotta, asiago grattugiato e funghi pleurotus. Questi ravioli sono molto scenografici, perfetti per la tavola delle Feste e sono conditi in bianco con burro fuso, un trito di erbe aromatiche e una mantecatura all’asiago. Se preferite, potete condirli anche con un sugo semplice di pomodoro, farete un figurone lo stesso.

PROCEDIMENTO

Disponete la farina a fontana su una spianatoia, aggiungete le uova sgusciate al centro e un pizzico di sale. Impastate il tutto con le mani fino a ottenere un panetto di colore tendente al giallo, uniforme e modellabile. Avvolgetelo nella pellicola e lasciatelo riposare per 30 minuti. Nel frattempo, pulite i funghi eliminando la parte finale e sciacquateli velocemente sotto l’acqua corrente.

In una casseruola antiaderente versate l’olio, aggiungete l’aglio sbucciato, i funghi tagliati a pezzetti e il prezzemolo tritato. Cuoceteli a fuoco vivo, regolate di sale e quando l’acqua di cottura si sarà completamente asciugata toglieteli dal fuoco e frullateli. Raccogliete in una terrina la ricotta schiacciata con una forchetta

dividetelo con una spatola in pezzi più piccoli e ricavatene tante sfoglie rettangolari con la macchina per pasta (realizzate uno spessore al punto 5 o 6 della macchina). Posizionate piccole noci di ripieno sulla sfoglia distanti qualche cm l’una dall’altra, facendo attenzione a non sporcare il resto della sfoglia.