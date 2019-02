Rose di mele alla crema di nocciole

DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PORZIONI Per 12 rose

Solo 3 ingredienti per un dessert squisito? Si, si può! Con questa ricetta semplice e veloce porterete in tavola un dolcetto buonissimo e anche bello da vedere. Si tratta di una base di pasta sfoglia lavorata in modo da ottenere una rosa, ripiena di crema alla nocciola e mele che fanno da petali, più facile a farsi che a dirsi. Non è detto che per stupire sia necessario passare ore in cucina e questa ricetta ne è la conferma: provatela, rimarrete soddisfattissimi!