DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PREPARAZIONE 15'

PREPARAZIONE PORZIONI

Come rendere davvero speciale la vostra festa di Halloween? Con i miei ragnetti di Halloween al cioccolato e per una volta, avere la tovaglia infestata di ragnetti, vi farà sorridere! Questi dolcetti sono una simpaticissima idea che arricchirà di allegria la vostra tavola e che lascerà tutti a bocca aperta. Si tratta di palline composte di biscotti, cacao e qualche altro semplice ingrediente. Si preparano in un attimo e non necessitano di cottura, oltre a essere buoni da mangiare scommetto che vi divertirete un sacco a prepararli.