Il pollo al curry è un piatto unico tipico della tradizione gastronomica indiana realizzata con pezzetti di petto di pollo insaporito dalle spezie (fra cui il curry), pomodoro e latte di cocco. Il pollo al curry è un piatto di certo speziato e aromatico, ma non per questo pesante o stucchevole. I sapori si sposano perfettamente tra loro e vengono amalgamati grazie al latte di cocco (dal sapore neutro e fresco perché non zuccherato) che dona una cremosa salsa.

PROCEDIMENTO

Scaldate l'olio in una casseruola insieme alla foglia di alloro. Fatevi quindi soffriggere la cipolla e, dopo qualche istante, anche l'aglio. Eliminate la foglia di alloro e unite tutte le spezie, tranne il curry. Regolate di sale e fate insaporire il soffritto per qualche minuto a fuoco medio. Se necessario unite uno e due cucchiai di acqua per non far asciugare troppo. Unite a questo punto il petto di pollo, mescolate per amalgamare il condimento e cuocetelo con il coperchio per circa 15 minuti, mescolando di tanto in tanto. Aggiungete il curry.