DIFFICOLTA' facile

Per chi ama cucinare, il sedano in casa non deve mancare mai, questo ortaggio serve infatti ad arricchire moltissimi piatti come, sughi, carni, risotti e molto altro, è buonissimo anche mangiato semplicemente in insalata. Di solito però le foglie non vengono usate per queste preparazioni e allora restano inutilizzate. Per la serie delle ricette al 100%, vi propongo un pesto di foglie di sedano per condire la pasta, oppure per arricchire pizzette, stuzzichini e bruschette. Mettetevi all'opera e come sempre la parola d'ordine è: non sprecare.