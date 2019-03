Pesto di broccoli parmigiano e mandorle

Questo condimento cremoso e profumato piace a tutti perchè è insieme saporito e delicato . Una salsa che si può usare per accompagnare un buon pinzimonio, condire la pasta, farcire i panini … La preparazione è molto semplice , è sufficiente cucinare i broccoli e frullarli con gli altri ingredienti, in pochi minuti il pesto di broccoli è pronto!

PROCEDIMENTO

Avvolgete gli spicchi di aglio in un foglio di alluminio e cuoceteli al forno per 20 minuti a 180 gradi.



Nel frattempo lavate le cimette dei broccoli e cucinatele a vapore o lessate per 20 minuti circa.



In un frullatore frullate finemente le mandorle, aggiungete la polpa arrostita dell'aglio ed i broccoli. Condite con olio, sale, pepe, curcuma e brodo di verdura per renderle il pesto liscio e senza grumi.



Servite il pesto con un pinzimonio di carote colorate, bastoncini di sedano e grissini.





Seguite la ricetta su: www.bettinaincucina.com