Patatine di polenta con salsa al Gorgonzola DOP

DIFFICOLTA facile

Aperitivo, stuzzichino, secondo piatto? Scegliete voi purchè vi concediate questa golosità davvero semplice e veloce da portare in tavola. Se non avete il tempo di fare la polenta, basterà acquistarla già pronta. In pochi minuti potrete realizzare dei bastoncini, insaporirli a vostro piacimento e scaldarli in forno utilizzandoli al posto del pane per gustare la salsa di Gorgonzola. Insomma, non vi resta che provare!