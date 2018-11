Pasticcini di tiramisù

DIFFICOLTA' facile

Siete amanti del tiramisù? Allora non potete perdervi questa ricetta che ve lo farà assaporare in nuova veste, quella di pasticcino! Deliziosi mini bocconcini ricoperti di cacao amaro con all’interno tutto il gusto del tiramisù.

Come tutte le mie ricette anche questo dessert favoloso si prepara in 15 minuti. La caratteristica di questa ricetta è infatti di essere velocissima, basta avere in casa dei savoiardi, del mascarpone, lo zucchero e il cacao e in un lampo, senza bisogno di cottura, avrete preparato qualcosa di fresco e delizioso per rallegrare le vostre feste o per concludere alla grande le vostre cene.