Panna cotta al basilico servita con fragole dello Chef Danilo Pelliccia

La deliziosa ricetta dello chef Danilo Pelliccia per preparare la panna cotta al basilico con fragole . Un dessert raffinato ideale per una cena speciale in vista della bella stagione.

PROCEDIMENTO

Mettere le foglie di gelatina in una ciotola con acqua fredda per ammorbidirle. In una pentola, versare la panna fresca, il latte e lo zucchero. Portare a ebollizione a fuoco medio-basso, mescolando di tanto in tanto per far sciogliere lo zucchero.

Quando la panna è calda, aggiungere le foglie di basilico fresco. Lasciare sobbollire a fuoco basso per circa 5 minuti, quindi spegnere il fuoco e lasciare in infusione il basilico nella panna per altri 10-15 minuti. Rimuovere le foglie di basilico dalla panna usando un colino o un setaccio fine.

Strizzare bene le foglie di gelatina ammorbidite e aggiungerle alla panna calda. Mescolare fino a quando la gelatina si scioglie completamente. Versare la panna cotta al basilico in stampini o bicchieri da dessert e lasciare raffreddare a temperatura ambiente per circa 30 minuti. Poi coprire con pellicola trasparente e mettere in frigorifero per almeno 4 ore, o fino a quando la panna cotta si è solidificata.

Una volta che la panna cotta è completamente raffreddata, servirla accompagnata da fragole a pezzetti, precedentemente condite con zucchero e succo di limone. Potete decorare con foglioline di basilico fresco o qualche fragola intera per un tocco creativo.

A cura di Indira Fassioni in collaborazione con Micol Ferrara