DIFFICOLTA' media

DIFFICOLTA' PREPARAZIONE 45'

PREPARAZIONE PORZIONI 3 mini panettoni

I mini panettoni gastronomici farciti sono un antipasto sfizioso e originale perfetto per le feste di Natale. Come tutti saprete, il panettone gastronomico è una preparazione lievitata, dalla consistenza simile a quella del pan brioche e con un sapore decisamente neutro. In occasione delle festività natalizie, il panettone gastronomico viene tagliato a fette nel senso della larghezza e farcito a piacere con ingredienti salati. Se avete un po’ di tempo a disposizione potete preparare in casa i mini panettoni seguendo questa ricetta, in alternativa potete acquistarli già pronti e farcirli come preferite. Ecco alcune proposte: frittatina di broccoli, lattuga con mix di salumi e formaggio e infine pomodoro, maionese e dadolata di sedano.