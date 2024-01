Involtini di pollo al prosciutto

Gustosi e veloci da preparare, gli involtini di pollo con Prosciutto Toscano DOP piacciono a grandi e piccini. Una ricetta semplice perfetta in ogni occasione.

Gli involtini di pollo sono un secondo piatto sfizioso: fettine di pollo farcite con prosciutto e salvia da cuocere in padella in pochi minuti.

PROCEDIMENTO

Stendere le fettine di pollo su un tagliere e batterle con un batticarne per avere fettine sottili dallo spessore uniforme.

Disporre una fetta di prosciutto su piano di lavoro, coprire con una fettina di pollo una foglia di salvia e mezza fetta di prosciutto. Arrotolare bene e chiudere con uno stuzzicadenti. Preparare in questo modo 8 involtini di pollo.

Spolverare gli involtini pronti per la cottura con poca farina (o maizena per una preparazione priva di glutine). In una padella antiaderente riscaldare due cucchiai di olio e il burro con qualche foglia di salvia e, se gradito, uno spicchio di aglio intero.

Unire gli involtini di pollo e rosolare su tutti i lati a fuoco vivace. Una volta dorati irrorare il tutto con il vino bianco facendolo evaporare, abbassare la fiamma, salare, pepare e unire un bicchiere di acqua calda.

Coprire con un coperchio e cuocere il tutto per 10/15 minuti.

Servire gli involtini di pollo con Prosciutto Toscano DOP ben caldi con il loro sughetto di cottura saporito, magari accompagnati da un soffice purè di patate.

Seguite la ricetta su: https://www.lalunasulcucchiaio.it/

A cura di Indira Fassioni