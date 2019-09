Insalata di farro “al verde” con uva e fichi

DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PORZIONI Per 4 persone

Questo piatto non richiede lunghe preparazioni. Giusto il tempo di cuocere farro e zucchine, tagliare e mescolare gli ingredienti tra loro. Si può preparare in anticipo ed è molto versatile: contorno, piatto unico o lunch box per mangiare bene anche in ufficio. Ricetta per un contorno, se volete servirla come piatto unico, presentala con un rinforzino o aumentate le quantità.