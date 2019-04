I dolci di Alice: torta croccante alla ricotta

PROCEDIMENTO

Schiacciate l’anello di una tortiera sopra alla pasta sfoglia. Tagliate con un coltellino affilato dove la tortiera avrà lasciato il segno. Togliete l’eccesso di pasta. Con una forchetta bucherellate tutta la superficie della pasta sfoglia. Cospargetela con uno strato di zucchero a velo. Mettetela a cuocere a 200 gradi per 15-20 minuti, fino a che non sarà dorata e lucida. Fate lo stesso per il secondo disco di pasta. Sfornate e lasciate raffreddare completamente.

Per la crema: Passate al setaccio la ricotta per togliere tutti i grumi. Aggiungete lo zucchero e la scorza di limone e mescolate bene fino ad avere una crema. In un’ampia ciotola montate la panna a neve. Aggiungete la panna in tre volte alla ricotta, mescolando dal basso verso l’alto per non smontarla. Aggiungete la granella di pistacchi alla crema. Disponete un disco di pasta sfoglia con la parte dorata sotto sul piatto di portata. Versate la crema e distribuitela in modo omogeneo, cercando di ottenere un disco liscio. Coprite con il secondo disco di pasta sfoglia.