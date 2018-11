Questo piatto unisce il gusto alla leggerezza, si tratta di gamberi saltati in padella con la paprika e serviti su una deliziosa crema preparata con il cavolfiore. Un abbinamento eccentrico e inusuale per una ricettina che stuzzicherà il vostro appetito fin dal primo boccone! La paprika infatti, dona ai gamberi un sapore e un profumo deliziosi. La ricetta è molto semplice e richiede poco tempo, potete prepararla anche in anticipo soprattutto se avete ospiti e volete portarvi avanti sulla preparazione dei piatti.

PROCEDIMENTO

Per preparare i gamberi alla paprika su crema di cavolfiore dovete per prima cosa lavare il cavolfiore e tagliarlo a pezzetti, poi mettetelo in una casseruola con la panna, aggiungete il sale e fate cuocere per circa 25 minuti. A fine cottura frullate tutto con il minipimer. Lavate i gamberi e liberateli dal carapace.