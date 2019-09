Focaccia integrale farcita con uva nera

Una ricetta rustica buonissima che propone una focaccia semi dolce , perfetta per colazione e merenda . Potete anche utilizzarla al momento dell’ aperitivo eliminando parte dello zucchero e servendola insieme a salumi e formaggi . Un’idea estremamente versatile che piacerà moltissimo a grandi e piccini .

PROCEDIMENTO

In una ciotola, mescolate gli ingredienti secchi, tranne il sale. Aggiungete l'olio e poi l'acqua, poco alla volta. Unite al composto anche il sale, impastate per 5 minuti. Coprite la ciotola con pellicola e lasciate riposare per un paio d'ore o fino a quando l'impasto raddoppia.