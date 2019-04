1 aprile 2019 07:00 Empanadas argentine: gustoso finger food

DIFFICOLTA' media

DIFFICOLTA' PORZIONI Per 4 persone Perfette per un aperitivo o una cena informale, le empanadas sono una pietanza molto sfiziosa e anche piuttosto facile e veloce da preparare con una ricetta che trovate nel numero del magazine di Cotto e mangiato di marzo. Un vero e proprio finger food da godersi con gli amici in relax.

INGREDIENTI polpa macinata 200 g

cipolla 1 g

mais 80 g

uova 3 g

olive verdi denocciolate 20 g

pasta sfoglia 230 g

uvetta 20 g

cumino in polvere 1\2 cucchiaino

peperoncino in polvere 1\2 cucchiaino

olio Evo q.b.

sale e pepe q.b.

PROCEDIMENTO

ROSOLATE la cipolla tagliata fine in 4 cucchiai di olio. Dopo circa 10 minuti, quando è morbida, aggiungete la carne e cuocete per 5 minuti a fuoco vivace, poi abbassate la fiamma e cuocete ancora per 10 minuti.

TOGLIETE dal fuoco, regolate il sale e aggiungete 2 uova rassodate in acqua bollente per 9 - 10 minuti e sbriciolate. Unite le olive sminuzzate, il cumino, il peperoncino, sale, pepe e fate intiepidire. Poi trasferite il ripieno in un contenitore coperto e tenete in frigorifero per almeno 2 ore, meglio per una notte.

STENDETE la sfoglia, ritagliate dei dischi e farciteli con un cucchiaio di ripieno, quindi chiudeteli a metà per formare una mezzaluna, premendo i bordi inumiditi con i rebbi di una forchetta in modo da sigillarli bene.