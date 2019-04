Crumble di pastiera napoletana con gocce di cioccolato

Stanchi della solita pastiera ? Eccovi la mia rivisitazione . Una cosa che adoro è trasformare , scomporre e dare una nuova veste a quelle che sono le classiche ricette della tradizione . Questa volta è toccato alla pastiera napoletana, ne ho preparata una versione al cucchiaio . Ho trasformato la pasta frolla in un crumble croccante sul quale poi ho versato la crema , a cui ho sostituito il cedro e l'arancia con le gocce di cioccolato ! E' un dessert molto pratico e veloce da preparare, potete farlo il giorno prima di Pasqua e servirlo poi a fine pranzo leggermente intiepidito in forno.

PROCEDIMENTO

Per prima cosa preparate il crumble. Mettete la farina in una spianatoia, aggiungete al centro il burro a cubetti possibilmente freddo di frigorifero. Iniziate a impastare con le mani cercando di fare assorbire il burro alla farina, quando siete a buon punto aggiungete anche i tuorli e impastate fino a che il tutto non avrà raggiunto la consistenza di un panetto. Mettetelo sopra una teglia ricoperta di carta forno e sbriciolatelo, cuocetelo poi per circa 15/20 minuti a 170 gradi.