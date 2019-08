Cheesecake al mango senza cottura

PROCEDIMENTO

Sciogliete il burro in un pentolino e riducete a farina i biscotti nel mixer. In una ciotola mescolate la polvere di biscotti con lo zucchero, aggiungete il burro e amalgamate tra loro gli ingredienti.

Coprite una teglia (20cmx8) con carta forno, versate il composto di biscotti e, facendo pressione con le dita, preparate una base uniforme. Mettete a riposo in frigorifero per almeno 30 minuti.

Pelate il mango ed eliminate la parte centrale, quella più dura. Mettete la polpa di frutta e lo zucchero in un tegame. Cuocete per circa 15 minuti e passate al minipimer per ottenere una crema liscia. Se è ancora troppo liquida, fate bollire ancora qualche minuto. Poi spegnete e lasciate raffreddare completamente.

In una ciotola mescolate i formaggi e lo zucchero, distribuite la crema sopra la base di biscotto, ricoprite con un velo di confettura di mango e riponete in frigorifero per almeno 2 ore. Lasciate in frigorifero fino al momento di servire.