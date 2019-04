Carciofi al latte

PROCEDIMENTO

Pulite i carciofi come descritto nel nostro articolo. Tagliateli in quarti e tuffateli in una ciotola piena d'acqua e succo di limone per non farli annerire. Lessateli per qualche minuto in acqua bollente, scolateli bene e teneteli da parte. In un tegame basso soffriggete dolcemente, in olio e burro, l'aglio e il prezzemolo tritati finemente. Aggiungete i carciofi e salate leggermente.