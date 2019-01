DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI 25 biscotti

I baci di Alassio sono deliziosi biscottini tipici della Liguria realizzati con ciuffetti alle nocciole e cacao, farciti e uniti fra loro dal cioccolato fondente. Parenti non troppo lontati dei celebri baci di dama piemontesi, i baci di Alassio si distinguono da questi ultimi sia per la forma che per l'impasto. Sono ottimi mangiati da soli o in accompagnamento al tè delle cinque! Potete farcire i baci di Alassio con una crema di cioccolato e panna o semplicemente con il cioccolato fuso. Per i più golosi: che ne dite della crema spalmabile alle nocciole?