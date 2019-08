Aspic di carne e verdure

PROCEDIMENTO

Lessate le verdure in acqua bollente salata per circa 5 minuti, scolatele e conditele con un pizzico di sale. Ammollate la colla di pesce in acqua fredda, strizzatela e scioglietela nel brodo caldo insieme al marsala. Versate il brodo in un contenitore e fatela raffreddare.

Lessate la carne in acqua bollente salata per circa un'ora, scolatela e tagliatela a cubetti. Mescolatela in una terrina con il prosciutto cotto a cubetti e il prezzemolo tritato. Versate un primo strato di gelatina in uno stampo, fatelo rapprendere in frigo e cominciate quindi a formare gli strati aggiungendo carne e brodo, poi verdure e brodo, e così via.