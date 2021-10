Per un anteprima del Natale, un Panettone da sogno

La pluripremiata azienda dolciaria siciliana, con uno spazio espositivo dedicato a TUTTOFOOD, la Fiera B2B per l’intero Ecosistema agro-alimentare in corso a Fieramilano fino a domani 26 ottobre, sarà una vera e propria anteprima di Natale, con tutte le referenze di punta dell’azienda madonita. L’atmosfera dello stand è ambientato sullo sfondo del corso principale di Castelbuono che conduce direttamente alla suggestiva Piazza Margherita, luogo “simbolo” della storia dell’Azienda.

Nella nuova proposta dolciaria del Panettone alle Nocciole di Sicilia con crema alla Manna morbida da spalmare, il gusto pieno delle nocciole coltivate da secoli nel territorio del piccolo borgo di Polizzi Generosa, la cui altitudine favorisce la creazione di un habitat ideale per questa coltura, si sposa con quello raffinato della Manna proveniente dalle colline fra Castelbuono e Pollina.

Il nuovo Panettone da 800g e il barattolo di crema alla Manna morbida da 200g sono racchiusi in un’elegante latta da collezione dai toni rosa e azzurri, decorata con fregi di inconfondibile ispirazione siciliana e scene naturali che rendono omaggio alle bellezze dell’Isola

Nella favola di Fiasconaro ci sono la Sicilia, gli anni Cinquanta, Castelbuono e la sua Piazza, dalla quale ha inizio la sfida imprenditoriale della Famiglia di Pasticceri, oggi una delle eccellenze del Made in Italy dolciario nel mondo.

Ecco perché il progetto di re-design dell'identità della Fiasconaro per la campagna del Natale 2021 si inserisce in un processo di rinnovamento che ha saputo affermare e rileggere in chiave contemporanea la storia, le tradizioni e le materie prime della prestigiosa e rinomata “Pasticceria Siciliana”. Non a caso, la rappresentazione del corso principale di Castelbuono che conduce direttamente a Piazza Margherita - la strada che dal 1953 giornalmente la famiglia Fiasconaro ha percorso per diventare simbolo dell’alta pasticceria in Italia e nel mondo – è il vero motivo ispiratore della comunicazione Fiasconaro, declinato sia nel concept dello Stand in fiera, sia nei dettagli dei nastri che impreziosiscono i nuovi pack.

A distinguere le confezioni della nuova collezione Fiasconaro sarà, soprattutto, la sostenibilità dei materiali: per la Linea Incartati (Linea Classica e alla Frutta) solo nastro in cotone naturale, mentre il pendaglio in cartone sostituirà il fiocco.

E ancora: le referenze della Linea Oro (Oro Bianco, Oro Nero, Oro Verde) punteranno sull’utilizzo esclusivo di carte naturali, con dettagli in rilievo a secco e una fascia al posto del pendaglio. In arrivo anche il nuovo spalmino dalla forma ergonomica.

Ma non solo: per le Specialità (Marron Noir, Rosa e Fico d’India) la nuova scatola in cartoncino Kraft Avana, con lavorazione in basso rilievo realizzata con la tecnica dell’Embossing, mentre nelle confezioni per i Territoriali (Nero Sublime, Oro di Manna) le illustrazioni di Lorenzo Mattone fanno rivivere la tradizione di artigianalità della Famiglia Fiasconaro. Infine, restyling del pack e nuova composizione anche per le Strenne (Panettone Rosa e Fico D’India, Pera e cioccolato e Tradizionale).