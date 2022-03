Olio Officina Festival 2022

“Non c'è via per la pace, la pace è la via.”

Torna, con l'edizione numero 11, Olio Officina Festival, dal 17 al 19 marzo al Palazzo delle Stelline di Milano in corso Magenta 61.

Ideata e diretta da Luigi Caricato, uno dei massimi esperti di olio al mondo, impegnato da anni nella divulgazione e valorizzazione di questo straordinario alimento, Olio Officina Festival è un vero e proprio evento culturale.

Rassegna di oli internazionali, laboratori di assaggio, degustazioni guidate, dibattiti su economia, cucina, scienza, design, arte e letteratura. Tutto è incentrato sul re dei condimenti, con focus sulla cosmesi a base di oli da olive perché l'olio, si sa, ci permea di bellezza, dentro e fuori.

Ospite straniero della manifestazione sarà l'Andalusia, con i suoi pregiati oli in assaggio nei banchi dislocati lungo il chiostro del Palazzo delle Stelline.

Si potranno scoprire, in una sessione di assaggio guidato, gli oli del mondo provenienti da diversi Paesi : Spagna, Grecia, Tunisia, Marocco, Turchia, Cile, Argentina, Australia, California, Giappone, Israele.

Olio extravergine di oliva, quindi, ma non solo. Anche l'aceto e gli oli di semi trovano spazio e, quest'anno, ci sarà un focus sull'olio di lentisco, con la case history di un produttore salentino che, per contrastare la minor produzione olearia a causa della Xylella, ha ricominciato a produrre olio da questo arbusto tipico del sud d'Italia che si usa sia in cucina che nella cosmesi.

Pane & Olio, l'accoppiata perfetta, è il pasto antropologico per eccellenza. Ed è proprio per questo che Olio Officina Festival ospita "Pane in Piazza Forum". Una iniziativa ideata da Cesare Marinoni e Luca Piantanida in collaborazione con Luigi Caricato. Diverse voci - panificatori, rappresentanti delle loro istituzioni e ricercatori - faranno il punto sullo stato dell'arte del settore della panificazione, che con l'olio va a braccetto.

A suggello di questo sodalizio tra due elementi/alimenti senza tempo, a Olio Officina Festival sarà esposto "Il Globo di Pane" - scultura realizzata da Cesare Marinoni con la collaborazione di Milena Pizzochero e Laura Gioachini in occasione della mostra open air We Planet-100 Globi per un futuro sostenibile. Una sfera di 1,80 mt di diametro realizzata con pani, plasmati con farina e lievito, donati da oltre 300 fornai sparsi in tutta Italia.

Non solo in cucina: l'olio è un prezioso elemento della natura, il "grasso buono" che apporta acidi grassi in gran parte monoinsaturi, caratterizzato da molecole antiossidanti che lo rendono unico e inimitabile. Ne erano ben consapevoli già gli antichi greci che utilizzavano l'oro verde - alimento dalla storia millenaria e portatore di potenti e prodigiose proprietà - come unguento miracoloso per la cura di ferite, come medicinale e nelle preparazioni cosmetiche per ammorbidire la pelle, rendendola viva, elastica e lucente. Sono tanti i benefici che si possono ricavare nei trattamenti di benessere a partire dall’utilizzo dalle foglie, dei frutti e dell’olio che si ricava dalla spremitura delle olive; all'olio nella cosmesi e nella cura per il corpo e l'anima, Olio Officina Festival 2022 dedica diversi appuntamenti tra presentazione di libri e massaggi dimostrativi.



Di Indira Fassioni