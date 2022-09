Nuova confezione per un Classico

La nuova

blue box

gamma Barilla Classica

una veste rinnovata

passione lunga 145 anni

dellada settembre sarà presente in tutti i punti vendita:, un piccolo gesto d’amore per l’ambiente, che porta in tavola una

Niente più finestra in plastica trasparente,

confezioni 100% riciclabili

e prodotte con cartone proveniente da foreste gestite responsabilmente. Senza dimenticare il caratteristico blu intenso, che ha reso il pack inimitabile attraverso le diverse epoche storiche, e che torna, protagonista, a tingere le confezioni.

La nuova blue box della linea Classica, attraverso la rimozione della finestra in plastica, dimostra la fiducia consolidata degli italiani verso il marchio, legata a doppio filo alla garanzia di trovare sempre un prodotto sano, sicuro e di qualità. Oltre alla consapevolezza di contribuire a un notevole risparmio di plastica che, si stima, sarà di 126.000 Kg totali all’anno.

La nuova confezione testimonia così ancora una volta l’impegno di Barilla in tema di sostenibilità e nello sviluppo di

soluzioni volte a ridurre il suo impatto sul pianeta

attenzione costante al packaging

. Non è un caso, infatti, che sia stato uno dei primi brand food a utilizzare confezioni in carta per la pasta, confermando un’dalle fasi di progettazione alla realizzazione.