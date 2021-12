Maritozzo Day: torna in tutta la sua dolcezza domenica 5 dicembre

Dal grande classico di Pasticceria Martesana, reinterpretato dai Pastry Chef Vincenzo Santoro e Domenico Di Clemente, all'inedito pere e cioccolato di Pasticceria Gelsomina: domenica 5 dicembre 2021 è il Maritozzo Day, giornata dedicata al dolce tipico della capitale che ormai sta spopolando anche nel capoluogo lombardo.

Come da tradizione, infatti, ogni prima domenica di dicembre si festeggia il Maritozzo e per la prima volta arriva anche in Pasticceria Martesana, che ha da poco conquistato le prestigiose Tre Torte del Gambero Rosso, diventando una delle ventisette pasticcerie in tutta Italia a poter vantare questo riconoscimento.

I Maestri Vincenzo Santoro e Domenico Di Clemente reinterpretano questo grande classico della tradizione italiana del mattino con una brioche fragrante, preparata con lievito madre e ancora più morbida e leggera. La farcitura è quella classica: un incontro ricco ed elegante tra crema pasticcera alla vaniglia e panna fresca montata, che conquista ad ogni morso.

Pasticceria Gelsomina per l’occasione, invece, ha ideato l'inedito dolce a base di pere e cioccolato, da provare in occasione del Maritozzo Day. Non può mancare un assaggio nel locale che ha rilanciato questo grande dolce della tradizione romana a Milano.

Tra le proposte al bancone infatti, troviamo la versione classica con farcitura alla panna e crema pasticcera e, in occasione del Maritozzo Day, la versione inedita con panna montata e un golosissimo ripieno di cioccolato e pere.

Anche Marlà, pasticceria e caffetteria gestita da Marco e Lavinia (da qui Marlà, come le iniziali dei loro nomi), propone maritozzi tutto l’anno, tra i prodotti più richiesti, in mezzo a cannoli, cioccolatini, croissant e molto altro, per colazioni e merende indimenticabili.

L'impasto con cui vengono realizzati i maritozzi di Marlà è lo stesso della veneziana, altra specialità del locale; la farcitura è proposta in tre versioni: una base di crema pasticcera classica, crema allo zabaione o crema al cioccolato e sopra tutto tanta panna montata e una spolverata di zucchero a velo.

Di Indira Fassioni