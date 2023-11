L'Italia protagonista ad Athens Bar Show 2023

Due giorni dedicati alla cultura del bartending, degli spirits e dei prodotti da bar. Si terrà il 7 e 8 novembre la 13esima edizione di Athens Bar Show 2023, presso il Technopolis di Atene, il festival dedicato al bartending, all’ospitalità e alla ristorazione, che ritorna con anche quest’anno con diverse novità. L’evento si svolgerà in una vasta area all’interno della quale il pubblico ritroverà padiglioni e stand per conoscere produttori di distillati e liquori, apprezzare la miscelazione di bartender in guest per l’occasione, partecipare a seminari e visitare espositori da ogni parte del mondo.

Athens Bar Show riunisce professionisti del settore, sia greci che di provenienza estera. Tra le novità di quest’anno, in parallelo e in anticipo sulla manifestazione principale, è l’Athens Bar Week fino al 9 novembre, con pop-up bar, masterclass, tour gastronomici ed eventi volti ad amplificare la percezione all’esterno del Bar Show e di potenziare quelli che sono sempre stati gli obiettivi principali della manifestazione: scambio di conoscenze e di esperienze, capacità di fare incontrare pubblico del settore con espositori, migliorie nella formazione e informazione.

Spazio alla tequila

Ritorna lo spazio dedicato alla tequila e distillati di agave, in omaggio a Tomas Estes, considerato un ambasciatore della tequila nel mondo, la cui perdita è ancora sentita nella comunità del bartending mondiale. Qui i visitatori potranno partecipare a degustazioni, seminari e presentazioni, scoprendo i prodotti premium e ultrapremium nell’apposita area “The ABS P.U.B." (Premium and Ultra-Premium Brands).

I seminari

Tra le maggiori attrattive del Festival ci sono i seminari, che offrono un momento di riflessione e una analisi riguardanti i brand, i mercati e raccontano le prossime tendenze sul futuro del bar. In particolare si segnalano le seguenti attività:

Presenting new Plantation Sealander through the exploration of 3 different rum terroirs: Fiji, Barbados and Mauritius (Relatore: Alexandros Gkikopoulos); Vermouth Society. A new Era For Vermouth Knowledge & Inspiration (Relatori: Dean Callan, Giorgio Bargiani, Leonardo Leuci); Create creativity... Grappa Nonino as a Primer of creativity at Sips (Relatore: Simone Caporale); The Ninja Mindset... A warrior approach to mastering the Cocktail Stage, Work and Life (Relatore: Max La Rocca); Brand Ambassador Revelations (Relatrice: Elayne Duff).

L'Italia grande protagonista del festival

L’Italia sta attraversando uno dei suoi massimi periodi di grazia in fatto di cocktail bar. Un dato ormai attestato anche dalla posizione dei bar italiani nelle ultime classifiche internazionali, compresa l’attuale dei The World’s 50 Best Bars. Una realtà che, unita alla centralità globale della nostra produzione di liquoristica, vermouth e distillati, fa del nostro paese uno dei maggiori protagonisti della scena del bar internazionale.

Per questo, la 13esima edizione dell’Athens Bar Show e la Athens Bar Week avranno una forte impronta italiana. I bartender italiani porteranno in giro per la settimana e all’interno degli spazi espositivi del Technopolis, il concept del proprio bar e i prodotti italiani, attraverso seminari, guest-shift e presentazioni. Un’azione che darà spazio non solo ai grandi brand nazionali, come Campari, da sempre tra i principali attori sul palcoscenico ateniese, ma anche alle piccole realtà come il pugliese J Rose Gin, con le etichette a firma di Milo Manara, o l’ormai ubiquo Altamura Distilleries, presente con molteplici guest in ogni grande evento.

21st Region - Italian Spirit Syndacate

Per promuovere i produttori di liquori e distillati italiani, verrà dato ampio risalto al nostro Paese anche nella “New Comers Hall”, lo spazio dedicato alle novità del mercato greco, con il progetto 21st Region - Italian Spirit Syndacate. Una occasione per piccoli marchi come PLAMB, quintessenza agli agrumi calabrese, o Athanasia, con il suo liquore al tanaceto piemontese, e realtà già affermate come Maschio Bonaventura e Turin Vermouth, per unire le forze e promuovere la qualità e l’identità italiana ad Atene.

BlueBlazer Bar Marathon

In una delle terrazze più belle della capitale greca, A for Athens, 16 bar italiani si alterneranno, in coppia, per dare vita a una maratona di due giorni, organizzata dalla rivista e Guida ai migliori cocktail bar d’Italia BlueBlazer. L’evento si svolgerà con i protagonisti selezionati dalla Guida, realtà differenti, per portare ad Atene, all’attenzione del pubblico, il bar italiano a 360 gradi. I cocktail bar che parteciperanno alla maratona provengono da tutta Italia e saranno: Quantobasta (Puglia) - Depero (Lazio), Santa Cocktail (Toscana) - Club & Caravella (Campania), The Spirit & Gramm - Milano Cafe (Lombardia), Dirty Milano (Lombardia) - Seta (Abruzzo), Gucci Giardino 25 - Giacosa (Toscana), Velluto (Emila Romagna) - W Rome (Lazio), Blind Pig (Lazio) - Sartoria Palermo (Sicilia), Locale Firenze (Toscana) - The Balance (Liguria)

A rafforzare la presenza del Belpaese ci saranno, inoltre, alcuni cocktail bar italiani facenti parte della classifica The World’s 50 Best Bars. Da Roma il Drink Kong (21°), con la guest al Feelin’Good Athens; Freni e Frizioni (vera sorpresa con il suo 33° posto) ospite di The Bar In Front Of The Bar; infine, L’Antiquario di Napoli (44°), sarà di scena al Line, attuale cocktail bar di riferimento per la scena ateniese.

L’Athens Bar Show chiuderà i battenti con un closing party, giovedì 9 novembre, presso il Technopolis, un evento durante il quale mescoleranno i propri signature cocktail alcuni dei migliori bar provenienti da tutta la Grecia, oltre che da altri Paesi del Mediterraneo e dell’Europa.

Di Indira Fassioni