La ricetta della felicità? Chiedetela a cento chef

Qual è il piatto che sa di felicità? Non quello che ha fatto la fortuna di un ristorante, non quello che ha conquistato una stella o è finito sulla copertina di una rivista. È quello che si mangiava a casa, quello preparato dalla nonna, dalla mamma, dal papà. Quello che magari non aveva niente di sofisticato e proprio per questo è rimasto indimenticabile.