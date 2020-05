La raccolta fondi #UNABIRRAPERDOMANI ha totalizzato la cifra di 500.000 euro

Al lancio della piattaforma di crowdfunding, lo scorso 26 marzo, Nastro Azzurro ha versato un contributo iniziale di 250.000 euro, andando poi a raddoppiare le donazioni delle persone, fino a raggiungere l’obiettivo di 500.000 euro, che saranno devoluti alla FIPE per l’acquisto di una fornitura straordinaria dei dispositivi di sicurezza individuali (DPI) necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori e dei clienti nei singoli spazi commerciali.

Alla campagna hanno aderito nel periodo centinaia di sostenitori tra i quali anche influencer e personalità di spicco del mondo dello spettacolo e del panorama musicale, per rendere “virale” la solidarietà e il piacere di brindare insieme con una birra in mano… virtualmente e a distanza! Anche il celebre pizzaiolo Gino Sorbillo, testimonial d’eccezione Nastro Azzurro, si è fatto portavoce di un messaggio di positività e speranza legata al momento della ri-apertura di locali e pizzerie.

Francesca Bandelli, Marketing & Innovation Director Birra Peroni ha dichiarato:

“Nastro Azzurro è da sempre a fianco di chi guarda al futuro con creatività e positività, di chi non si ferma, ma anzi continua a seguire la propria strada e di fronte alle difficoltà si reinventa e promuove nuove idee. Siamo molto felici che moltissimi italiani hanno aderito alla nostra campagna di crowdfunding contribuendo alla ripresa di un settore davvero importante per tutti, e spero che questa campagna sia anche uno stimolo verso i ristoratori e gestori a non mollare proprio adesso.”

A partire da giovedì 14 Maggio sarà possibile candidarsi per ricevere i KIT con i dispositivi di sicurezza individuali. Sono stati messi a disposizione in totale 250 KIT, che saranno assegnati a 250 imprese associate gestite da giovani imprenditori italiani (il rappresentante legale non deve aver compiuto 39 anni al momento della richiesta).

La selezione delle imprese avverrà sulla base dell'ordine cronologico di registrazione al link https://forms.gle/ZwLtJCFEum1h1URu8

“Siamo grati a Nastro Azzurro per l’importante iniziativa a supporto del nostro settore, certamente tra i più colpiti da questa grave emergenza sanitaria - dichiara Matteo Musacci, Presidente Gruppo Giovani FIPE - Questa raccolta fondi a sostegno delle nostre imprese è un aiuto concreto per ripartire e, allo stesso tempo un segnale di grande fiducia per il futuro. Proprio guardando al futuro, abbiamo deciso di destinare i KIT di dispositivi di sicurezza individuale agli imprenditori più giovani, entro i 39 anni, per supportare chi magari ha iniziato da poco e si è trovato ad affrontare una situazione difficilissima e certamente senza precedenti”.