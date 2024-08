La cucina thai in tutte le sue sfumature

Se sei un appassionato di innovazione culinaria, Gaggan è un nome che non puoi ignorare a Bangkok. Questo ristorante ha spazzato via i confini tradizionali della cucina indiana (paese d’origine dello chef) e di quella thai trasformando piatti iconici in esperienze gastronomiche al limite del trascendentale. Gaggan è famoso per il suo menù degustazione evolutivo che sfida le aspettative e trasforma ingredienti comuni in opere d'arte culinarie. Con piatti come il "Lick it up" (una reinterpretazione di un piatto di pesce indiano) e il "Yogurt Explosion" (un dessert sorprendente), Gaggan ti sorprenderà con ogni portata. : Guidato dallo chef creativo Gaggan Anand, il ristorante è stato insignito di numerosi riconoscimenti internazionali, compresa la posizione 9 nell’attuale classifica dei 50 Best. Il ristorante è composto però solo da uno chef table da 14 posti, quindi vi consigliamo di prenotare per tempo.