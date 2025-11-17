La colazione diventa esperienza, un rituale che vive tutto il giorno

“In un contesto di stili alimentari sempre più all’insegna di una destrutturazione progressiva dei pasti, la colazione si prende il nuovo ruolo di pasto aggregatore che piace a tutti. Resta vero che il format ‘liquido’ per citare l’intramontabile Bauman, attrae soprattutto i più giovani, ma di fatto è un trend intergenerazionale. Perché più che un pasto, è un codice relazionale e un momento esperienziale e narrativo, dunque vivibile da tutti quelli che risuonano con questo breakfast mood, a qualsiasi età”, sostiene Patrizia Martello, docente di Architettura dell’Informazione alla NABA di Milano e consulente di design della comunicazione, che ha approfondito il trend del cosiddetto Breakfast Reloaded. Un nuovo modo di vivere la colazione come rito sociale, mobile e personale, capace di rispecchiare i valori e i desideri delle generazioni contemporanee.