L’autunno romantico di Villa Lario Resort

Villa Lario Resort è un'elegante villa di inizio Novecento riconvertita in boutique hotel cinque stelle grazie allo spirito imprenditoriale di due amiche che hanno fatto della passione per i viaggi un lavoro. Affacciato sulla sponda più soleggiata del lago di Como, Villa Lario è un’oasi di intimità circondata dalla natura e immersa nella tranquillità di un paesaggio da sogno. L'hotel dispone di nove luxury suite che coniugano funzionalità e comfort grazie ad arredi pregiati e finiture raffinate. L’attenzione al design dona a ogni stanza una personalità unica e speciale, da quelle in villa con ampio terrazzo e vista sul Lario, alle suite in darsena a due passi dal lago o in grotta per un’inedita esperienza di soggiorno.