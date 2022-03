“Io Sono ViVa”, dolci e gelati nel progetto di inclusione e integrazione

Dopo l’apertura della prima pasticceria gelateria “Io sono Viva” al Mercato Comunale Isola in Piazzale Lagosta a Milano, in occasione della Giornata della Donna è stata inaugurata in via Kramer la seconda pasticceria di Viviana Varese “Io Sono ViVa” a sostegno di un progetto di inclusione e integrazione sociale fortemente voluto dalla chef stellata.

“Io sono Viva” è il mio inno alla rinascita, alla gioia e all’inclusione sociale” - afferma la Chef stellata Viviana Varese, che con questo progetto desidera aiutare le donne in difficoltà ad acquistare nuovamente dignità e indipendenza economica attraverso il lavoro. “Le ragazze sono coraggiose. Per me è importante che ritrovino la sicurezza che in certi casi hanno perso.”

“Io Sono ViVa” è una gelateria artigianale con pasticceria che vede la collaborazione esclusiva di Nespresso, unendo il mondo del caffè di altissima qualità all’eccellenza stellata della chef.

Un tema, quello dell’eccellenza, che accomuna Viviana Varese e Nespresso e che spinge entrambi a impegnarsi costantemente per offrire sempre la migliore esperienza di degustazione possibile a coloro che li scelgono: attraverso la selezione delle migliori materie prime per la preparazione di piatti unici e attraverso la ricerca dei chicchi di caffè più pregiati e delle tecniche di lavorazione più antiche, con una filiera sostenibile dalla piantagione alla tazzina.

“Io Sono ViVa”avrà uno staff tutto al femminile creato in collaborazione con Cadmi, Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano, il primo centro antiviolenza aperto in Italia, che da 36 anni aiuta chi ha vissuto violenza fisica, psicologica, sessuale, economica o stalking, e associazione che Viviana Varese ha scelto di supportare con l’intero progetto delle due pasticcerie.

L’iniziativa prevede infatti la donazione da parte della Chef di 1 euro per ogni chilo di gelato venduto e di 1 euro per ogni 10 caffè bevuti in pasticceria da parte di Nespresso, che raddoppierà inoltre il contributo a favore di Cadmi aggiungendo un corrispettivo pari al doppio della donazione raccolta grazie ai caffè consumati.

I clienti potranno poi degustare una tra le proposte della pasticceria di Viviana Varese, tra dolci e gelati, e unire, concludere o scegliere anche solo l’esperienza del caffè Nespresso che potranno preparare grazie alle miscele presenti in pasticceria e in autonomia utilizzando direttamente la macchina professionale Nespresso “Momento&Milk”. Un menù caffè che si affianca alla proposta della pasticceria, con una gamma di aromi e lunghezze diverse, dal classico espresso ai formati più lunghi, fino alle ricette con latte, da consumare direttamente in pasticceria, o da sorseggiare on the go, come vuole la più recente tendenza arrivata in Italia dagli States.

La collaborazione tra la chef e l’iconico brand di caffè prosegue anche nella proposta di ricette speciali di dolci realizzati con particolari miscele Nespresso, come il maritozzo alla panna con impasto e ganache al caffè Nespresso Peru Organic, scelto per riequilibrare la dolcezza degli altri ingredienti e lo speciale tiramisù con frolla al cacao realizzato con caffè Nespresso Intenso, perfetto per richiamare ed esaltare i sentori del cacao. Entrambi i caffè utilizzati per le due ricette, insieme a molti altri, saranno disponibili per la degustazione in pasticceria o da portar via per un consumo on the go.

“Abbiamo sposato con entusiasmo questo progetto della chef Viviana Varese, perché come Nespresso ci dà l’opportunità, di supportare concretamente un progetto di grande qualità tutto al femminile, perfettamente in linea con i nostri valori e il nostro impegno” – racconta Michele Frigerio, Direttore Marketing di Nespresso Italiana. È un’occasione importante per il nostro Brand per condividere un messaggio di inclusività e allo stesso tempo mostrare, grazie alla maestria di Viviana Varese, la forza del connubio fra caffè e pasticceria : una storia di qualità e varietà del caffè e dei suoi ingredienti da cui nascono ricette, ispirazioni legate al mondo gourmet, ed infine nuove occasioni di consumo, come la formula on the go”

Nespresso condivide con Viviana Varese l’impegno a mettere in atto comportamenti sempre rispettosi della parità di genere e inclusivi delle specifiche diversità di ogni individuo.

“Prima di essere un'azienda, siamo un gruppo di persone che vive in un mondo in cui convivono individui con preferenze, bisogni e desideri differenti. Una consapevolezza che ci ha portato a promuovere la cultura della parità oltre i generi, con l’obiettivo di rispettare e valorizzare le differenze” – dichiara Simona Liguoro, Direttrice HR di Nespresso Italiana.