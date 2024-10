Festeggiamo il World Pasta Day

Ricci Osteria è l’unico ristorante milanese in cui sentire davvero “La Puglia a Milano”, con pasta, pane e dolci preparati in casa tutti i giorni. Il menù, curato dagli chef Antonella Ricci, Vinod Sookar e Francesco Bordone, include varie prelibatezze, come le Orecchiette fatte in casa con broccoli, pomodorini confit e mollica di pane alle acciughe. Il piatto è stato inserito dal New York Times tra i 25 piatti più buoni in Italia, all’interno dell’articolo "I 25 piatti di pasta essenziali da mangiare in Italia".