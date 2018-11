I Maestri del Panettone 2018: a scuola di bontà artigianale

Panettoni artigianali: lievitazioni a regola dʼarte I Maestri del Panettone ┬® Foto di: Carlo Fico Ufficio stampa 1 di 14 I Maestri del Panettone ┬® Foto di: Carlo Fico Ufficio stampa 2 di 14 I Maestri del Panettone ┬® Foto di: Carlo Fico Ufficio stampa 3 di 14 I Maestri del Panettone ┬® Foto di: Carlo Fico Ufficio stampa 4 di 14 I Maestri del Panettone ┬® Foto di: Carlo Fico Ufficio stampa 5 di 14 I Maestri del Panettone ┬® Foto di: Carlo Fico Ufficio stampa 6 di 14 I Maestri del Panettone ┬® Foto di: Carlo Fico Ufficio stampa 7 di 14 I Maestri del Panettone ┬® Foto di: Carlo Fico Ufficio stampa 8 di 14 I Maestri del Panettone ┬® Foto di: Carlo Fico Ufficio stampa 9 di 14 I Maestri del Panettone ┬® Foto di: Carlo Fico Ufficio stampa 10 di 14 I Maestri del Panettone ┬® Foto di: Carlo Fico Ufficio stampa 11 di 14 I Maestri del Panettone ┬® Foto di: Carlo Fico Ufficio stampa 12 di 14 I Maestri del Panettone ┬® Foto di: Carlo Fico Ufficio stampa 13 di 14 I Maestri del Panettone ┬® Foto di: Carlo Fico Ufficio stampa 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Fra i 26 Maestri lievitisti presenti (tra cui Vincenzo Tiri - Pasticceria Tiri, Acerenza (PZ), Pasquale Marigliano - Pasticceria Marigliano, San Gennarello di Ottaviano (NA), Salvatore De Riso - Sal De Riso, Tramonti (SA), Francesco Elmi - Pasticceria Regina di Quadri, Bologna, Alfonso Pepe - Mastro Pasticcere, Sant' Egidio Monte Albino (SA) e Vincenzo Santoro - Pasticceria Martesana Milano), ci sarà anche il panificatore Davide Fantuzzi (contitolare con il padre Cesare e lo zio Giovanni del panificio Fantuzzi di Aiola, uno dei più conosciuti della Val d’Enza) che ha vinto il Contest Panettoni da Forno dell’evento Bakery 3.0.



Ma come nasce il vero Panettone artigianale? Sono necessarie tecnica, esperienza e passione: è fondamentale conoscere tutti i segreti del lievito madre e della lievitazione naturale, scegliere solo materie prime eccellenti, dosarle per ottenere l’impasto perfetto, curare ogni dettaglio e saper governare perfettamente la cottura. Solo così si ottiene un prodotto genuino e unico. Non a caso tutti i Maestri presenti a Milano hanno sottoscritto “La Carta dei Maestri del Panettone”, documento programmatico che sancisce i principi fondamentali del vero panettone artigianale: un concentrato di genuinità e naturalità perché prodotto seguendo l’antica ricetta tradizionale (che prevede 72 ore di lievitazione) e senza aggiunta di conservanti, emulsionanti, semilavorati e aromi artificiali.



Molto ricco il programma, che prevede, come di consueto, incontri e masterclass con degustazioni a tema per imparare a riconoscere i veri panettoni artigianali, laboratori, lezioni, assaggi gratuiti e contest per scoprire i “tanti mondi” del Panettone. Anche quest’anno verrà infatti allestita “La Fabbrica del Panettone”: un vero e proprio laboratorio di pasticceria per scoprire (e imparare) i segreti del dolce natalizio per antonomasia con l’eccezionale guida dei Maestri presenti all’evento pronti a rispondere e soddisfare ogni curiosità: dal rinfresco del lievito al primo impasto, dal secondo impasto alla formatura negli stampi di carta, per finire con la cottura e il raffreddamento.



Novità assoluta di questa seconda edizione, l’Happy Hour con il Panettone salato: l’originale aperitivo in compagnia dei Maestri Lievitisti per scoprire un insolito connubio. Infine, spazio ai bimbi, che nel pomeriggio di sabato 24 potranno divertirsi in compagnia di Geronimo Stilton, il topo giornalista più amato dai bambini di tutto il mondo, e trascorrere insieme a lui un pomeriggio stratopico. Pronti a lasciarvi conquistare dal fantastico mondo del Panettone?



I Maestri del Panettone (www.imaestridelpanettone.com) - Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia – Le Cavallerizze - via Olona 6, Milano (MM2 Sant’Ambrogio). Sabato 24 novembre dalle 10.00 alle 19.30 e domenica 25 novembre dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso: €5 biglietto giornaliero. GRATUITO: over 70, bambini sotto i 12 anni. Abbonati e clienti Trenord 2 ingressi giornalieri al prezzo di 1. Il biglietto consente l’accesso gratuito a tutte le attività e laboratori in programma. Masterclass ad accesso libero previo acquisto del biglietto d’ingresso.



Di Indira Fassioni