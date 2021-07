Fresco, alla frutta e artigianale al 100%: ecco il Panettone Estivo di Olivieri 1882

Tradizione, passione e ingredienti attentamente selezionati sono il segreto di Olivieri 1882, sinonimo di qualità nel mondo dei lievitati a tutto tondo e della pasticceria. Negli anni hanno ottenuto importanti riconoscimenti tra cui i Tre Pani e Due Spicchi Gambero Rosso per il pane e la pizza Olivieri, dal 2017 l’inserimento nella classifica delle Migliori Colazioni d’Italia. Nel mondo della Pasticceria e dei lievitati da ricorrenza, oltre a Pandoro e Panettone Classico, da sempre ai vertici delle classifiche nazionali, da segnalare il Panettone al Cioccolato che ha raggiunto il podio nazionale nel 2019 e la Colomba Olivieri, che viene premiata come Miglior Colomba Artigianale d’Italia 2019.

Olivieri 1882 delizia i clienti in ogni periodo dell’anno, in Italia e recentemente anche nel resto del mondo con il suo amato panettone. Per la prima volta in assoluto, lo storico marchio a conduzione familiare propone una versione estiva del classico panettone, trasformandolo da dolce prettamente natalizio a un prodotto da gustare anche nei mesi più caldi.

La sesta generazione dei Maestri dei lievitati di Arzignano, infatti, dimostra che il panettone può essere gustato in ogni stagione, con la sua nuova versione estiva. “Uno dei nostri più grandi obiettivi è sempre stato quello di creare dei lievitati non stagionali per far gustare il nostro prodotto declinato per ogni momento dell’anno” spiega l’head baker e titolare Nicola Olivieri, sesta generazione della famiglia.

Il Panettone Estivo Olivieri 1882 nasce dalla volontà di ottenere un lievitato fresco e leggero che abbia la frutta come protagonista, prendendo ispirazione dalla macedonia. Il Panettone Estivo ha all’interno una vasta selezione di frutta candita artigianalmente: cedro, pesca, albicocca, ananas, fragola e limone. La ricetta del suo impasto è la stessa utilizzata nel decantato e pluripremiato panettone classico di Olivieri. L'habitat naturale del panettone estivo del brand è decisamente all'aperto, in riva al mare o a bordo piscina, la merenda perfetta sotto il vostro ombrellone o al vostro BBQ di Ferragosto. Come sempre, la confezione non delude: il motivo distintivo di Olivieri 1882 si rinnova in giallo, viola e rosa.

LE CARATTERISTICHE DEL PANETTONE ESTIVO OLIVIERI 1882

Votato dal Gambero Rosso come uno tra i migliori Panettoni Artigianali d’Italia, il panettone di Olivieri 1882 si presenta soffice e gustoso, rigorosamente ricco ma digeribile. Vede l’assenza totale di conservanti, semilavorati, aromi e grassi vegetali rendendolo interamente naturale e rispettando l’artigianalità simbolo della tradizione di famiglia dal 1882. Oltre al rinfresco del lievito madre e alla pirlatura, si aggiunge il processo di scarpatura nei quattro giorni di lavorazione per garantire la massima qualità gestendo con sapienza le varie fasi di lavorazione.

Il Panettone Estivo Olivieri 1882 come il Panettone Classico è prodotto con una quantità di uova pari a quattro volte quelle dei comuni panettoni in commercio per conferirgli un gusto, una struttura ed un colore senza eguali. L’utilizzo di materie prime strettamente selezionate risulta essere un valore fondamentale per l’eccellenza della composizione finale, tra cui: la frutta estiva candita, le bacche di pregiata vaniglia Bourbon del Madagascar, le farine di grani italiani, lo zucchero di canna grezzo, il burro Belga ottenuto per centrifuga ed il miele di acacia italiano.

Il peso del panettone estivo è 500gr.

DOVE TROVARE IL PANETTONE ESTIVO OLIVIERI 1882

Il Panettone Estivo Olivieri 1882 è disponibile per l’acquisto diretto nel locale di Arzignano, ma è anche a disposizione dei consumatori in Italia e all’Estero, grazie all’e-commerce e presso i loro rivenditori.

http://www.olivieri1882.com

Di Indira Fassioni