Evento unico a Milano: Man’s World Taste Experience 

Sta per partire la speciale edizione di Man’s World , la kermesse internazionale, giunta alla sua terza edizione, dedicata all’universo e alle passioni maschili , che questa volta, unendosi a Taste of Milano (il rendez-vous che da dieci anni fa incontrare l’alta ristorazione con i palati più esigenti), diventa eccezionalmente Man’s World | Taste Experience .

Quattro giorni all’insegna dell’intrattenimento e della convivialità in cui poter riappropriarsi del proprio tempo libero e provare esperienze esclusive e personalizzate, tra piatti gourmet, vini e distillati d’eccellenza, automobili e moto customizzate, accessori hi-tech, fragranze sofisticate e abiti sartoriali.

Ma la manifestazione ha pensato anche a chi ama mettersi alla prova e cimentarsi nella realizzazione di ricette. Con il Lab by Samsung & Farm 65 si potranno vivere momenti dedicati ai piaceri del cibo, scoprendo per esempio tutti i segreti che stanno dietro ad alcuni dei piatti più gustosi del panorama internazionale e toccando con mano l’innovazione tecnologica degli elettrodomestici Samsung, attraverso golosi appuntamenti in programma tutti i giorni, per tutta la durata del festival (da domani, 28 novembre a domenica 1 dicembre), e aperti fino a un massimo di 16 partecipanti.



Si inizia domani sera alle ore 21.00 con gli appuntamenti a cura di Farm 65 (la scuola di cucina nata sulle sponde del Naviglio Pavese), “Cucina creativa – La pasta di Zeus”, con lo chef Sebastian Fitarau, “Alla tavola del Re – I migliori abbinamenti con le ostriche” con lo chef Giacomo Salmoiraghi e “Il risotto del Cardinale” con Gianluca Corradino. Venerdì 29 è la volta di “Alla scoperta degli olii evo della Puglia” con la Dott.ssa Pica, alle ore 19.30, “Gelato con idrogeno liquido + caviale” con lo chef Massimo Scotti, “10 Gin + gelato con idrogeno liquido con Slow Gin”, sempre con Massimo Scotti e per finire “Degustazione di gin e amaro – Dai prati ai bicchieri, le magie delle botaniche raccolte a mano” con Marco Rivolta.



Sabato 30 si comincia con un incontro a cura di Terrazza Calabritto Milano, “Territorio e Tradizione” alle ore 13.00 e si prosegue con una sessione di cucina creativa a cura di Farm 65 con Fitarau, “Cruditè no limits” a cura di Pescheria Spadari, “Un salmone tagliato e scottato” con lo chef Erik Avolio, “L’aperitivo italiano”, sempre con Avolio e il bartender Luca de Mercurio, “Il risotto del Cardinale”, “Il cioccolato incontra il rum” con Massimo Campioli.



Domenica 1 dicembre, la giornata conclusiva con “Il pranzo della domenica”, alle ore 13.00, cura di Farm 65 e con lo chef Salmoiraghi e un incontro con Samsung e Farm 65 e la partecipazione dello chef Andrea Mainardi.



La Taste Experience, il vero elemento che contraddistingue questa edizione speciale di Man’s World, vedrà al Superstudio Più di via Tortona la presenza di cinque rinomati ristoranti meneghini (Attimi by Heinz Beck, Langosteria, Gong, La griglia di Varrone e Terrazza Calabritto), espositori di “eccellenze italiane”, Wine e Cocktail Bar e l’immancabile Vip Lounge.

Ogni ristorante proporrà un menu di quattro piatti gourmet a prezzi pop. Dai 6 agli 8 euro, per ognuna delle tre proposte ispirate ai loro grandi classici e un quarto piatto studiato ad hoc per l’occasione, dedicato alle passioni maschili, al costo di 10 euro.



www.tastefestivalsitalia.com/mens-world-attivita/tasting-lab



Di Indira Fassioni