Il Caseificio Palzola, fondato nel 1948, sembra aver fatto propri i suggerimenti e le linee guida contenute in un recente documento redatto dalla Food and Agriculture Organization of the United Nations intitolato: Contribution of terrestrial animal source food to healthy diets for improved nutrition and health outcomes (FAO 2023), tant'è che i prodotti della filiera lattiero-casearia di Palzola vantano riconoscimenti e premiazioni provenienti da tutto il mondo. Il Caseificio Palzola è una magistrale sinfonia resa possibile grazie ad una potente e sinergica collaborazione tra Sergio e Giacomo Poletti e tutto lo staff a vario titolo dipendente (donne e uomini che quotidianamente contribuiscono a ridefinire il valore della qualità in casa Palzola). L’eccellenza dei prodotti del Caseificio Palzola, annoverano Palzola Gorgonzola dolce, Palzola Gorgonzola piccante, Palzola Palzoma (gorgonzola e mascarpone), Palzola Palfuoco (gorgonzola e peperoncino), Palzola Paltufa (gorgonzola tartufo), Palzola Tome e Palzola Tomini, Palzola Creme. Gli artisti ameranno la linea Palzola Palciok (cioccolatini ripieni al gorgonzola).