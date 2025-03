A Disneyland Paris apre la "Foret Secrete Par Jean Imbert"

Al ristorante La Forêt Secrète par Jean Imbert, la creatività si esprime sia nel cibo che nella scenografia, qui ogni dettaglio permette un’esperienza immersiva sotto la luce di un maestoso lampadario in vetro di Murano, ornato di foglie e uccellini, che diffonde una luce calda. Un affresco, interamente realizzato a mano, mostra una foresta dalle mille sfumature di verde. I

piatti, firmati dalla Maison Bernardaud, con motivi vegetali, creati appositamente per il ristorante, così come una selezione di argenteria della Maison Christofle, contribuiscono a far vivere agli ospiti un’esperienza indimenticabile.